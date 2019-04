BTS da a conocer el teaser 2 de "Boy With Luv", su tema con Halsey

Espectáculos - 10/04/2019 11:40 a.m.

Por: Redacción





La boyband surcoreana BTS reveló un segundo adelanto de la canción que preparan junto a la cantante estadounidense Halsey, "Boy With Luv", de las su nuevo mini-álbum, "Map Of The Soul: Persona".

En el nuevo tráiler aparecen los integrantes de BTS coqueteando ante la cámara y vistiendo un traje blanco, después muestran sus fantásticos pasos de baile.

Los menos de 30 segundos que dura el video, el cual suma casi el medio millón de reproducciones en YouTube, son suficientes para que ARMY muestra su apoyo a través de redes sociales con el hashtag #BoyWithLuvTeaser2, que se posiciona en las tendencias de Twitter.

El pasado martes, BigHit Entertainment confirmó el track list del sexto mini-álbum del grupo, el cual tiene siete pistas inéditas ("Intro: Persona", "Boy With Luv", "Mikrokosmos", "Make It Right", "HOME", "Jamais Vu" y "Dionysus").

El video completo de 'Boy With Luv' estará disponible el próximo viernes 12 de abril, el mismo día que será lanzado oficialmente el nuevo disco de Bangtan 'Map Of The Soul: Persona'.