Redacción - El actor Bryan Cranston les deseó a todos sus fanáticos un magnífico año con una increíble postal de la ciudad nevada de Nueva York.

“From a frigid New York City on this last day of 2017, I just wanted to mention how grateful I am for all of you, and to wish you a magnificent new year. May you be healthy and prosperous, and please god let 2018 bring peace and compassion to all. Bryan”