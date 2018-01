Bruno Mars acapara los Grammys

Redacción

Durante la 60 edición de los Grammys, Bruno Mars ha sido la sensación al hacerse con 3 estatuillas en tres nominaciones distintas.



El tema musical, "24K Magic", recibió el Grammy a la mejor grabación del año en la 60 edición de los Grammy, en la misma categoría competía también el "remix" de "Despacito" con Luis Fonsi y Daddy Yankee y el acompañamiento de Justin Beiber.

Asimismo, el álbum del mismo nombre "24K Magic" le concedió otra estatuilla al ostentar el título como mejor álbum del año.

En esta categoría Bruno Mars desplazó a Childish Gambino, con "Awaken, My Love"; Jay-Z, con "4:44"; Kendrick Lamar, con "DAMN.", y la neozelandesa Lorde, con "Melodrama".

Por si fuera poco, Mars también se hizo acreedor a un galardón por la mejor canción del año, esto con el éxito titulado: "That's What I Like".

(Con información de EFE)