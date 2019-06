Britney Spears acusa a los paparazzis de editar fotos en bikini

Espectáculos - 11/06/2019 08:58 a.m.

En su cuenta de Instagram, la cantante de "Baby One More Time" responde publicando un video luego de que salieran a la luz unas fotografías de ella con su novio, el modelo Sam Asghari, disfrutando de las playas de Miami durante el fin de semana.

"Hola, primero no me juzguen por que no luzco tan bien ahora" inició la secuencia que publicó Britney en sus Instagram Stories hace unas horas.

"Muchos fans están constantemente criticando las imágenes que publicamos los famosos en nuestras redes sociales diciendo que o bien son antiguas o que están retocadas",

"Pero lo que nadie se pregunta nunca es si las fotos que venden los paparazzi son falsas o si hacen arreglos para convertirlas en noticia. Esa es una teoría de la conspiración en la que estoy realmente interesada", explicaba.

En plena recuperación por una fuerte depresión que la llevó a internarse por un mes en un clínica psiquiátrica y suspender sus shows en Las Vegas, la cantante de 37 años Britney aclaró que las fotografías que circularon de ella en la playa hace unos días son totalmente falsas y enseñó su cuerpo diciendo que es mucho más delgada de lo que se ve.

MEGA, la agencia de fotografía que publicó las fotos en cuestión, rechazó las acusaciones de Spears y las calificó de ridículas, publica el sitio Infobae:

¬†"Creemos que Britney se ve muy bien y es ridículo sugerir que las fotos o el video fueron alterados de alguna manera. No se hizo", explicó el representante de la agencia al sitio estadounidense Page Six."Fue bueno verla feliz y divirtiéndose, y le deseamos lo mejor ".

Las fotos de Britney Spears en Miami (The Grosby Group)