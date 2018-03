Brad Pitt y DiCaprio juntos en filme de Tarantino sobre Charles Manson

Redacción

Brad Pitt se unió al elenco de la película "Once Upon a Time in Hollywood" de Quentin Tarantino sobre la vida del famoso asesino Charles Manson.

El director ya había anunciado previamente la presencia de Leonardo DiCaprio en la historia.

La trama del filme girará en torno al asesinato de la actriz Sharon Tate, quien fuera una de las víctimas de Charles Manson y de la secta "La Familia".

Manson falleció el pasado 19 de noviembre a los 83 años purgando una condena de cadena perpetua debido a la serie de crímenes ocurridos a finales de la década de los sesenta.