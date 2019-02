Bohemian Rhapsody se queda con dos estatuillas

La aclamada cinta protagonizada por Rami Malek se hizo con el premio Oscar en las categorías de mejor edición y mezcla de sonido

24/02/2019



EFE - "Bohemian Rhapsody" ganó hoy los Óscar a la mejor edición de sonido y mezcla de sonido, categorías en las que también estaba nominada "Roma", la cinta mexicana del cineasta Alfonso Cuarón.



En edición de sonido figuraban además como candidatas las películas "Black Panther", "First Man" y "A Quiet Place".



John Warhurst y Nina Hartstone recogieron hoy el galardón por "Bohemian Rhapsody".



El mexicano Sergio Díaz y el estadounidense Skip Lievsay eran los representantes de "Roma" en esta categoría.



Aunque para Díaz era su primera nominación, Lievsay ya sabe lo que es ganar un Óscar puesto que se hizo con la estatuilla a la mejor mezcla de sonido gracias a "Gravity" (2013), cinta también dirigida por Cuarón.



En mezcla de sonido eran candidatas además las películas "Black Panther", "First Man" y "A Star is Born".



Skip Lievsay, Craig Henighan y José Antonio García eran los representantes de "Roma" en este apartado.



La 91 edición de los Óscar se está celebrando hoy en el Teatro Dolby de Los Ángeles (EE.UU.) por medio de una gala sin presentador por primera vez en treinta años.