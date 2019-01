Bohemian Rhapsody se lleva el premio a la mejor película de drama

Por: Redacción



Rami Malek ("Bohemian Rhapsody") se alzó con el premio al mejor actor de drama en la 76 edición de los Globos de Oro.

Sus rivales eran Bradley Cooper ("A Star is Born"); Willem Dafoe ("At Eternity's Gate"); Lucas Hedges ("Boy Erased") y John David Washington ("BlacKKKlansman").

"Bohemian Rhapsody" se llevó el premio a la mejor película de drama en la 76 edición de los Globos de Oro.

Sus rivales eran "A Star is Born", "Black Panther", "If Beale Street Could Talk" y "BlacKKKlansman".