'Bohemian Rhapsody' incluirá material inédito en su soundtrack

Notimex - A partir del 19 de octubre estará disponible eny en plataformas digitales la Banda Sonora de “”, la película biográfica de la banda de rock

El soundtrack tendrá 22 canciones, que incluye cinco audios inéditos de la icónica actuación de 21 minutos del concierto a beneficencia de 1985, Live Aid: “Bohemian Rhapsody”, “Radio Ga Ga”, “Hammer To Fall” y “We Are The Champions”, informó el sello discográfico Universal Music.

Asimismo, contendrá las canciones grabadas específicamente para la cinta de “We Will Rock You“, con una versión de estudio y una en vivo con la participación del público y de “Do not Stop Me Now”, que presenta nuevas partes de guitarra grabadas de Brian May.

La banda sonora fue producida por May y el baterista de Queen, Roger Taylor, mientras que la ingeniería y la coproducción estuvieron a cargo de los colaboradores de estudio de la banda, Justin Shirley-Smith, Kris Fredriksson y Joshua J Macrae.

“Bohemian Rhapsody”, protagonizada por Rami Malek como “Freddie Mercury”, Gwilym Lee como “Brian May”, Ben Hardy como “Roger Taylor”, Joe Mazzello como “John Deacon” y Lucy Boynton en el papel de “Mary Austin”, se estrenará el próximo 23 de octubre.