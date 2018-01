Blue Ivy controla a su papás en los Grammy

Beyoncé, Jay Z y su hija protagonizan uno de los momentos más virales de la entrega de premios

Si tenían alguna duda de quién manda en la familia Carter Knowless, ha quedado resuelta gracias al gracioso momento que protagonizaron el fin de semana en la entrega de los Grammy.

Blue Ivy robó cámara al lado de sus famosos papás, Beyoncé y Jay Z, hubo un momento en especial que no pasó desapercibido para usuarios de las redes sociales.

Durante el discurso de Camila Cabello en pro de los dreamers, los cantantes no pudieron controlar sus ganas de aplaudir, cuando Camila no había terminado, lo que no le gustó a Blue.

La pequeña de seis años hizo un gesto a sus padres pidiéndoles que se calmarán e inmediatamente ellos dejaron de aplaudir, siguiendo la indicación de su hija.

El momento ha generado toda clase de reacciones en las redes sociales, tantas como el hecho de que Jay Z se fuera con las manos vacías.

El rapero estaba nominado en ocho categorías, sin embargo todas le fueron arrebatadas por Kendrick Lamar y Bruno Mars.

Por su parte, Queen B hizo gala de su estilo y no hubo rastro de los gemelos que nacieron a mediados del 2017.