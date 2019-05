¡Blink-182 regresa con nuevo sencillo!

Por: Redacción





Blink-182 emocionó a sus fans con su regreso lanzando su nuevo single, ´Blame It On My Youth´, el cual se desprenderá de un álbum "mucho más agresivo y oscuro", según Mark Hoppus.

La banda anunció un tour a lado del rapero Lil Wayne, siendo esta nueva producción discográfica su séptimo material de estudio con un nuevo miembro, Matt Skiba, quien suplirá la ausencia de Tom DeLonge.

"Si te gusta California o Enema of The State entonces te podemos decir que este disco es como un producto de algo que hemos querido experimentar, diferentes sonidos, expandirnos sobre lo que significa Blink-182", declaró el vocalista de la banda.