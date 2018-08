Blanca Guerra será reconocida por su esfuerzo

Mauricio Morales

Mauricio Moroled - Con más de 120 películas en su haber, Blanca Guerra aseguró que no se arrepiente de ninguna de ellas, ya que todas ayudaron a forjar a la artista que ahora es. ´´Todas las recuerdo con mucho cariño. Hasta los fracasos, yo creo que no me quedo con ellos. Creo que son bienvenidos también y son parte de mi vida, mi crecimiento y trabajo del día a día, entonces no me quedo anclada en ellos´´, comentó en un encuentro con los medios el día de ayer.

La actriz, quien hoy será reconocida por el Festival Internacional de Cine de Monterrey con el Cabrito de Cristal por ser Ícono del Cine Mexicano, compartió que sin importar la clase de proyecto que fuese, ella siempre daba lo mejor de sí misma. ´´Yo siempre me entrego a profundidad. Yo siempre doy todo lo que tengo a mi trabajo´´, expresó.

Guerra afirmó que cada uno de los filmes en los que participó la benefició de alguna manera. ´´Tengo favoritos, sin duda, y tengo unos que me sirvieron para obtener un buen salario, una retribución importante, y que me sirvieron para abrirme camino, para recibir cariño, afecto y gozo de todo el sector popular´´, declaró.

´´Hice películas muy familiares como las de Vicente Fernández, las cuales me abrieron la puerta para entrar a los corazones de la gente del pueblo, entonces yo lo agradezco muchísimo´´, señaló. ´´Además me divertía muchísimo con esas cintas y con mi relación con los que trabajan conmigo en ellas´´, agregó.

De acuerdo con IMDb, la última vez que la actriz fue vista en la pantalla grande fue con el filme Bajo la Sal, de 2008, pero esa ausencia en el séptimo arte podría acabar en los próximos meses, ya que tiene pendiente el estreno de Un Sentimiento Honesto en el Calabozo del Olvido. ´´Es un guión complejo con muchas dificultades para su lectura, pero hay un reparto impresionante´´, contó.