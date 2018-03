Notimex - La cinta de ciencia ficción “Blade runner 2049” ganó hoy el premio Oscar a mejores efectos visuales, durante la 90 entrega de galardones de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas (AMPAS) en el teatro Dolby de Hollywood.

El filme derrotó a "Guardians of the Galaxy Vol. 2", "Kong: Skull Island", "Star Wars: The Last Jedi" y "War for the Planet of the Apes".