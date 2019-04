Blackpink impone récord en YouTube con su tema "Kill this love"

"Kill this love", del grupo femenino de k-pop Blackpink, alcanzó 56.7 millones de vistas en sus primeras 24 horas, con lo que también impuso una nueva marca para el mayor número de vistas en el primer día en la plataforma, por encima del videoclip "Thank U, next", de Ariana Grande