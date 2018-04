Beyoncé triunfa en Coachella

Espectáculos - 15/04/2018 08:40 a.m.

Este fin de semana se lleva a cabo uno de los eventos musicales más importantes, el festival Coachella, donde sin duda una de las actuaciones más esperadas era la de Beyoncé.

Luego de cancelar su participación en la edición de 2017 por su embarazo, "Queen B" conquistó a los miles de asistentes que se dieron cita en el evento que se realiza en Indio, California.

La intérprete apareció en el escenario con una producción que incluyó un gran número de bailarinas y banda musical al estilo de las bandas universitarias de Estados Unidos.

Perfomance de Beyonce en #Coachella18 se viraliza en redes sociales y la cataloga como "inmortal" "Bravo ?? por ella #Domingodeganarseguidorespic.twitter.com/FT0YdwNvbF — Jacmibel Rosas (@jacmibelrosas) 15 de abril de 2018

Beyoncé interpretó sus más grandes éxitos, entre los que incluyó, Crazy In Love, Formation y Single Ladies; además puso el toque latino con Mi Gente, tema que canta a dueto con J Balvin.

Beyonce es reina hasta bailando pic.twitter.com/8Zq5AtvXjh — non ? (@duawasx) 15 de abril de 2018

"Gracias por dejarme ser la primera mujer negra en encabezar el cartel de Coachella", expresó la artista.

Como sorpresa de la noche la cantante invitó a su esposo Jay Z al escenario para interpretar Deja Vu, pero el momento cumbre llegó cuando se reunieron sobre el escenario las Destiny's Child con quienes cantó Say My Name.

La multipremiada artista arrasó en el festival, que pasó de ser Coachella a Beychella.