Beyoncé empuja a mujer por celos

VIDEO ESPN -

No importa cuánto lo evites, los celos siempre te traicionan, así le pasó a Beyoncé en el juego 3 de la Final de la NBA entre Golden State y Toronto Raptors.

La artista y su esposo Jay Z fueron invitados por el dueño de los Warriors, Joe Lacob, quien estuvo acompañado de su esposa Nicole Curran, la manzana de la discoridia entre Jay y Beyoncé.

En el video que transmitió ESPN se puede observar la incomodidad en el lenguaje corporal de la cantante que la delató sin necesidad de decir palabra alguna.

Jay-Z and Beyoncé are courtside for Game 3 ?? pic.twitter.com/6mmJuN8Odn