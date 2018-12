Berserk podría llegar a Netflix

Por: Artorias



Netflix volvió a dejar en suspenso a los usuarios, al "hacerle ojitos" al anime de Kentaro Miura, Berserk.



A través de sus distintas redes sociales, la plataforma de streaming compartió una encuesta donde preguntó a que personaje con el nombre Guts prefieren, a Guts de Berserk o a Guts de Kill la Kill.

En dicha encuesta, el espadacín negro ganó con más del 60% de los votos, tanto en Facebook como en Twitter.

Dichos resultados fueron acompañados con la pregunta ¿Qué significa esto?

Opiniones dividieron a los usuarios, pues algunos dicen que las películas podrían llegar a la plataforma y hay quienes no pierden la esperanza de que Netflix prepare una nueva adaptación del anime, pues las versiones de los años 2016 y 2017 no fueron del agrado del público.

By the way, the results for this poll are exactly the same on our Twitter and Facebook. WHAT DOES IT MEAN? pic.twitter.com/ZeupUmxu2r