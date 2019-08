¿Benedict Cumberbatch será Hades en remake de Hércules?

Por: Redacción





Los rumores sobre la interpretación de Benedict Cumberbatch como Hades, han comenzado a circular en redes sociales emocionando a todos los usuarios.

El personaje de 1997 es uno de los villanos más queridos de mundo de Disney por su peculiar personalidad, siendo James Woods quien prestará su voz para la versión original.

Asimismo, fue el portal We Got This Covered, quien se encargara de difundir el rumor sobre las presuntas negociaciones de Cumberbatch con la compañía para obtener el papel.

Sin embargo, no es el único quien podría quedarse con el personaje, si no también Alexander Skarsgard, conocido por True Blood, Zoolander y The Legend of Tarzan.