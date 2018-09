Ben Affleck también podría dejar de ser Batman

Apenas se dio a conocer que Henry Cavill ya no interpretará a Superman por motivos laborales, ahora trascendió que el actor Ben Affleck también se saldrá de las filas del DC Extended Universe por problemas de adicciones.

Tras su recaída en el alcoholismo, la compañía Warner Bros evalúa remplazarlo en su papel de "Batman" para la nueva película.

En el portal Revenge of the Fans, se ha comentado que Kit Harington, actor quien interpreta a "Jon Snow" en la reconocida serie de HBO "Game of Thrones", sería el elegido para interpretar a "Batman", en lugar de Ben Affleck.