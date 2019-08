Bella Thorne, exchica Disney, debutará en la industria porno

Espectáculos - 14/08/2019 06:00 a.m.

AP -

La exestrella de Disney Bella Thorne hará su debut como directora... en Pornhub, un sitio web de pornografía.

La actriz, escritora y música se integró a la Serie de Directores Visionarios de Pornhub con "Her & Him", que también se proyectará en el Festival de Cine de Odenburg, en Alemania, del 11 al 15 de septiembre.

Su cinta, en la que habrá un enorme cuchillo y, obviamente, pornografía, narra una historia similar a la de Romeo y Julieta ente los protagonistas, dijo el vicepresidente de Pornhub, Corey Price, en un comunicado. Su amor es osado y "trasciende el tiempo y el espacio".

Thorne sigue los pasos del rapero Young M.A. y de la cantante Brooke Candy, quienes también participaron en la serie cinematográfica.

La actriz ha creado una oscura y sumamente personal colección de poesías y en su adolescencia participó en le serie "Shake It Up" de Disney Channel. Además, coprotagonizó la cinta "The DUFF".