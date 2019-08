Bella Thorne comparte ´ardientes´ fotografías en Instagram

Espectáculos - 19/08/2019 09:48 a.m.

Por: Redacción





Bella Thorne, no es nada tímida cuando se trata de enseñar todo en las redes sociales, ya que Instagram compartió una serie de fotos en topless.

La joven de 21 años posó sensual para su novio músico, Benjamin Mascolo, mientras tomaba las imágenes.

Bella subtituló las imágenes sexys con un pasaje de su último libro más vendido, The life Of A Wannbe Mogul.

"Si no lo sabes, aprende, aprende, ámalo, lucha con él, olvídalo, aprende de nuevo y hasta que lo sepas", dijo.

La ex estrella de Disney compartió tomas nuevamente compartiendo un pasaje de su novela de poesía sobre orgullo y sexualidad.

El mensaje de Bella llega después de que compartió la semana pasada que dirigiría su primera película porno, ´Him And Her´, un cortometraje que ella misma escribió.

La película se estrenará en el prestigioso Festival de Cine de Oldenburg en Alemania este año, el cual se centra en lo mejor del cine internacional independiente.

El póster anuncia la selección del festival de cine e incluye cuadros inquietantes de la actriz que pasa la lengua por el cuchillo.

Otro póster mostraba a Warholesque repetidas imágenes teñidas de la actriz gritando, con una imagen de ella sosteniendo el cuchillo contra la cara de su coprotagonista en una imagen en la parte inferior del póster.

Después de su estreno en el festival de cine, el trabajo pornográfico con temática BDSM estará disponible en Pornhub como parte de su serie Visionarios Director's, que presenta las películas de debut de directores invitados inesperados para diversificar la producción porno y ayudar a crear contenido más variado con múltiples tipos de espectadores en mente.