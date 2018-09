Belinda sería Mariah Carey en ´Luis Miguel: la serie´

La cantante Belinda levantó las sospechas de su interpretación luego de una publicación en las redes sociales

A pesar de que la producción de la serie de Luis Miguel, ha mantenido en secreto lo que veremos en la segunda temporada, comienzan a salir rumores. Hasta hace unas horas, el hecho de que Belinda pudiera regresar a la pantalla chica para interpretar a la cantante Mariah Carey, quien tuvo un romance con "El Sol" que duró de 1998 hasta 2001.

La cantante Belinda levantó las sospechas de su interpretación luego de publicar en sus redes sociales un video con la leyenda "Ensayando esta canción de @MariahCarey que me encanta!! Qué opinan???", mientras que suena la canción We Belong Together y ella hace playback.

Hasta el momento los productores no se han manifestado respecto a el rumor que ya se difundió por muchos medios de comunicación y en las redes sociales, mientras que los fans hacen comparaciones entre la hermosa pareja que hicieron Luis Miguel y Mariah Carey con unas fotografías que se tomaron Diego Boneta y Belinda hace dos años para Vanity Fair México, esperando que el sueño de muchos que quieren verlos trabajar juntos, se haga realidad.