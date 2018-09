Banda MS demuestra que es la más escuchada tras éxito en la Arena Ciudad de México

Notimex - La Banda MS, triunfa en la Arena Ciudad de México, la noche del sábado y demuestra porque es la banda más escuchada con 12 mil millones de descargas por Spotify, al lograr un coro monumental de miles de gargantas que siguieron sus canciones, no sin antes escuchar que Walo y Alan vocalistas, pidieron ayuda para sus paisanos de Sinaloa, afectados por las lluvias.

En punto de las 21:30 horas, y después del conteo regresivo, los integrantes de la Banda MS, salieron al escenario enfundados con un saco azul cielo y camisa blanca, para deleitar a sus seguidores con un rosario de canciones, todas primeros lugares de popularidad y con éxito rotundo en estaciones de radio en Mexico y Estados Unidos, Centro y Sur de América.

Temas como "Las cosas no se hacen asi", "Tu postura", "Me gustas mucho", "El patrón", "Mejor me alejo", "Háblame de ti", "Se va muriendo mi alma", "Me va extrañar", "El Color de tus ojos", "Mi Razón de ser", "Hermosa experiencia", "Por este amor", "No me pidas perdón", "Me está doliendo", "Tengo que colgar", "Compa me gusta su vieja", "Chuy y Mauricio", "Cacahuates pistaches" y "El mechón".

La Banda MS se lució con la producción al echar mano de pantallas gigantes, que permitieron que los espectadores observaran a detalle todos los movimientos de los integrantes de la banda de viento, que previo a su concierto en la Arena Ciudad de México, recibieron múltiples discos de Oro y Platino por las altas ventas de sus discos, La mejor versión de mi y Que Bendición, así como por siete sencillos en primer lugar de manera consecutiva en México y 10 sencillos número uno en la Unión Americana.

Los integrantes de la Banda Mazatlán Sinaloa (MS), recibieron la ovación y los aplausos del público, que se mantuvo de pie las más de tres horas del recital, incluso convirtiendo escalinatas y pasillos en pistas de baile, mientras la agrupación seguía interpretando sus éxitos como "Piénsalo", "Mi mayor anhelo", "Tu Olvido" y "Ayer la vi", así como canciones clásicas como "El Rey", "Volver volver" y "Me canse de rogarle", estas últimas con las que anunciaban el final de su concierto.

Cabe destacar que una vez terminado el concierto las avenidas aledañas a la Arena Ciudad de México se colapsaron ante cientos de taxistas, tolerados y no reglamentados que en doble fila y arriba de las banquetas esperaban la salida de los espectadores, taponeando con ello las salidas del foro, que por más de dos horas registró un congestionamiento en los diferentes niveles de su estacionamiento.