Bajista de 'The Zombies' y 'The kinks' muere tras caer de escaleras

El músico inglés, Rob Argent dio a conocer a través de una publicación en su cuenta de Facebook sobre el trágico e inesperado deceso de su colega y amigo Jim Rodford.

Rodford, se desempeñaba como bajista en la agrupación musical 'The Zombies'; de acuerdo con la publicación de Argent se sugiere murió a consecuencia de caer por las escaleras.

"Con profunda tristeza esta mañana me he enterado de que mi querido primo y amigo de por vida, Jim Rodford, murió esta mañana después de caerse por unas escaleras. Aún no se conocen más detalles sobre la causa exacta de la muerte"

Argent hizo mención del gran desempeño técnico de Rodford, asegura que dedicó su vida entera a la musica.

Entre palabras de resignación, el músico británico expresó su profundo dolor por la ausencia de Rodford. "Le vamos a echar de menos increíblemente. Descansa en paz y que Dios te bendiga querido amigo", sentenció.

(Con información de RT)