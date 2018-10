Bad Bunny pone a bailar a sus fans en la Arena Ciudad de México

Notimex - En un recinto casi lleno, resaltaban los miles de conejos que había por doquier, en playeras, gorras, sudaderas y más, que vestían y daban mucho color al lugar, que retumbó con ritmos los del trap latino que caracteriza al cantante.



Un reloj que marcaba cinco minutos, apareció en la pantalla del escenario, que arrancó con la cuenta regresiva para anunciar la salida del puertorriqueño, quien a las 21:50 de la noche comenzó con un vídeo donde se mostraba al intérprete en varios lugares.

De pronto con llamas de fuego, el "Son de la Negra" y con banderas mexicanas en todas las pantallas, fueron la introducción de "Estamos bien" y con "Me acostumbre" el público no dejaba de gritar, pero los ingenieros de sonido subieron el volumen tan alto, que las vibraciones de la música se sentían en el cuerpo, lo que hizo que a gente se emocionara aún más.

"Buenas noches México, gracias por recibirme y estar conmigo esta noche, siempre es un honor estar aquí, gracias México por el apoyo y cariño, agradezco que esté lleno" fueron las primeras palabras de Bad Bunny de la noche.

Y así comenzó "Diles" y "Solita" en la que sus miles de seguidores bailaron y cantaron, "donde están las mujeres solteras" dijo el intérprete, provocando gritos desgarradores de las mujeres que alzaban las manos, con mucha ilusión de que las viera su ídolo, dando paso a "Si tu novio te deja sola".

La pantalla que tenía detrás el cantautor mostraba diferentes videos acordes a la canción que interpretaba, muchos de ellos eran en tercera dimensión, además contó con el apoyo de bailarinas que hacían distintas coreografías.

Para cantar la mayoría de sus éxitos, el "Conejo malo" acortó varios de ellos, como en "No te hagas" que solo canto el intro y el coro, mientras que en "Dime si te acuerdas", en donde salieron conejos de colores en las pantallas, sólo la interpretó hasta la mitad.

"Como se la están pasando, gracias por ser un público feliz lleno de alegría, todos estamos como una familia aquí, quiero que se la pasen bien" y empezó "Sensualidad" en la que a la mitad dijo "las manos arriba" tomando una bandera mexicana, mientras todos cantaron.

En el transcurso de la velada fueron sonando los temas "Vuelve", "Escápate conmigo" y con "Mayores" el público canto la parte de Becky G, así como en "Dura" en la cantaron la parte de Daddy Yankee.

Pero fue con "Tu no vive así" que Bad Bunny bajo del escenario para saludar a todos sus fans que llegaron desde temprano para estar lo más cerca del escenario, con gritos, llanto y desesperación, hacían lo posible por tocar a su ídolo, mientras había pirotecnia en el escenario, convirtiendo el momento en una fiesta sin igual.

Además, para sorpresa de muchos había niños, que al igual que sus padres no dejaron de bailar ni un momento y más con temas como "Original" y "I like it" en los que el público hacía círculos de baile, y con "Tu no mete cabra" que fue acústica, toda la audiencia prendió la luz de sus celulares iluminando todo el recinto.

"Donde están los orgullosos de ser mexicanos, yo estoy orgulloso de ser puertorriqueño y latino" dijo el cantante, mientras en la pantalla salía la bandera mexicana y un conejo transparente sobre ella.

En un momento de tranquilidad, el intérprete se sentó en el escenario y comenzó a platicar con el público de los desamores, "¿A quién le han roto el corazón? A mí me lo han roto y recuerdo que me puse triste y escribí una canción" así, la gente canto "Amorfoda".

Siguieron los temas "Soy peor" y "Te boté", pero la gente enloqueció cuando comenzó la de "Kripy Kush" con la que se despidió, pero los miles de fanáticos del lugar, comenzaron a decir "otra, otra, otra" y así salió, el considerado como el mayor representante del trap, a cantar "Chambea", en la que dijo "Gracias México, los amo espero verlos pronto espero que haya sido inolvidable" y así salió del escenario.