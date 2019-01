Backstreet Boys da a conocer su más reciente producción 'DNA'

Notimex - La banda estadunidense Backstreet Boys dio a conocer este viernes su material de estudio número 10 titulado "DNA", el cual incluye los temas "No place", "Don´t go breaking my heart y "Chances", que se han dado a conocer en las últimas semanas.

La producción musical contiene canciones escritas por Lauv (quien ha trabajado para Charlie XCX), Andy Grammer y Stuart Crichton (DNCE), y Mike Sabbath (J Balvin).

El cuarteto icónico está nominado para la edición número 61 de los Premios Grammy en la categoría de Mejor Presentación Dúo/Grupo Pop por su sencillo "Don't go breaking my heart".

Será a partir del 12 de julio que la agrupación inicie el "DNA world tour", su mayor gira de estadios desde hace 18 años, se informó mediante un comunicado.

En sólo tres meses, los integrantes de la banda se presentarán en toda Europa y América del Norte, encabezando lugares como el Staples Center, en Los Ángeles; el Barclays Center, en Brooklyn, y el Bridgestone Arena en Nashville.

El grupo también ofrecerá una serie de "shows" de verano en la radio como la edición de este año del "KIIS FM Wango Tango".

Por 25 años ha sido uno de los grupos de más éxito en la historia de la música y continúa como uno de las más influyentes en el mundo, con innumerables número uno, giras y ventas mundiales superando los 130 millones; ha sido reconocido como la "boy band" con mejores ventas en la historia.