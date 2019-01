´...baby one more time´ de Britney cumple 20 años

Este sábado 12 de enero, el disco debut de Britney Spears ´...baby one more time´, cumplió 20 años de su lanzamiento y la cantante lo festejó a través de sus redes sociales.

A través de su cuenta de Twitter, la cantantes de ´Womanizer,´ publicó que está agradecida por cada momento, "Conocerlos a lo largo de los años ha sido una experiencia increíble. Gracias por todo su apoyo".

El tuit obtuvo más de 30 mil 900 reacciones, mil 400 respuestas, 8 mil 700 retuits y el hashtag #20YearsOfBritney obtuvo su propio emoji.

Cabe destacar que el disco, que salió en 1999, vendió más de 32 millones de copias en todo el mundo convirtiéndose en uno de los álbumes más vendidos de la historia de la música.

Can you believe that this album was released 20 years ago today?! I can´t. It´s been the journey of a lifetime, but I´m grateful for every moment. Getting to know you all over the years has been such an incredible experience. Thank you for all your support ?? #BabyOneMoreTime20 pic.twitter.com/vbj10cDn2C