Azul de Noche: Grupo Cerecero

Con el objetivo de seguir innovando y presentar versiones frescas de éxitos de antaño, el grupo Cerecero promociona el sencillo 'Será que no me amas', además de la melodía 'Todo por un like'

Espectáculos - 25/07/2018 02:48 p.m.

Fecha de emisión: 24 de julio de 2018