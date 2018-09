Avril Lavigne se encomendó a Dios

El día de hoy la cantante Avril Lavigne lanzó su nueva canción "Head Over Water" después de 5 años de ausencia, luego de haber superado la enfermedad de Lyme.

La canción compuesta por la misma Lavigne con Travis Clark, y la cual dura 3:37 minutos, habla sobre la experiencia de la cantante y su dura batalla contra la enfermedad.

"Dios, mantén mi cabeza fuera del agua. No dejes que me ahogue", repite Lavigne en cada coro.

"Había aceptado la muerte y podía sentir que mi cuerpo se cerraba. Me sentí como si me estuviera ahogando. Como si estuviera bajo el agua y solo tuviera que salir a tomar aire", son la palabras que la canadiense escribió en una carta para sus fans hace unos días.

"Es un disco muy poderoso. He trabajado en esto por tres años. Y puedo decir que terminaré con este álbum en dos semanas y lo estrenaré este año", dijo la intérprete de When You're Gone a E! News.

"Head Above water", se convierte en el primer single del sexto álbum de la cantante de 33 años de edad, quién debutó en el 2002 con su exitosos disco "Let Go".

"He estado escribiendo canciones que son poderosas, reales, honestas, sinceras, y creo que la gente se podrá identificar realmente con ellas. He vivido muchas cosas personales en los últimos 2 años, así que realmente salí de eso. Es decir, siempre lo hago, pero este álbum es diferente", agregó Lavigne.

Aunque los fans están muy emocionados por el estreno de su nueva canción, aún están inquietos por saber cuál es la fecha de lanzamiento del disco.