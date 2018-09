Avril Lavigne muestra adelanto de su nueva canción

Faltan pocos días para que la cantante Avril Lavigne estrene su nuevo sencillo "Head Above Water" (19 de septiembre), después de cinco años de ausencia tras haber enfrentado los últimos años a la misteriosa enfermedad de Lyme.

Fue en junio cuando la canadiense dio las primeras señales de un nuevo álbum en las redes sociales, donde ha estado manteniendo al tanto a sus seguidores.

Hace una semana Avril, escribió una carta a sus fans en donde platica que la inspiración para escribir nuevas canciones no le fue tan difícil, luego que creyó estar al borde de la muerte. Y en donde también explica por qué dicho material discográfico es tan especial.

"Escribí canciones en mi cama y en el sofá y grabé allí también. Las palabras y letras que eran tan fieles a mi experiencia salieron de mí sin esfuerzo. En verdad, manteniendo mi ánimo, teniendo metas que alcanzar y un propósito por el cual vivir, mi música me ayudó a curarme y mantenerme con vida. Gracias por esperar tan pacientemente mientras luché y sigo luchando, la batalla de mi vida".

"La primera canción que elegí lanzar se llama "Head Above Water". También es la primera canción que escribí desde mi cama durante uno de los momentos más terroríficos de mi vida. Había aceptado la muerte y podía sentir que mi cuerpo se cerraba. Me sentí como si me estuviera ahogando", tema del cual la también compositora reveló hoy una pequeña parte de 30 segundos en Instagram del video lyric.

"Tengo que mantener la calma antes de la tormenta. No quiero menos, no quiero mas. Debo bloquear las ventanas y las puertas, para mantenerme a salvo, para mantenerme caliente", son las primeras palabras que muestra del nuevo sencillo.