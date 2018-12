Avril Lavigne lanza nuevo sencillo al ritmo del soul

Por: Redacción



Avril Lavigne muestra su lado "soul" que nadie vio venir en una nueva canción y un videoclip que la acompaña, llamada "Tell Me It's Over".

El video dirigido por Erica Silverman que se lanzó hoy, se encuentra a la cantante cerrando la puerta a sus alocados y rebeldes días, con una exuberante balada de amor.

Lavigne luce un peinado similar a la década se los sesentas, compartiendo una Navidad llena de amor con un novio antes de que las cosas empiecen a romperse y él rompa su teléfono en el suelo en medio de otra pelea.

"Dígame que se acabó. Si realmente se terminó. Porque no parece que se haya acabado cada vez que cierran la puerta. Así que dígame que se acabó", canta ella.

Dicha canción forma parte de su nuevo álbum de 12 pistas titulado 'Head Above Water' el cual se espera que salga a la venta el próximo 15 de febrero.

El álbum contará con las siguientes canciones:

"Head Above Water"

"Birdie"

"I Fell In Love With The Devil"

"Tell Me It's Over"

"Dumb Blonde"

"It Was In Me"

"Souvenir"

"Crush"

"Goddess"

"Bigger Wow"

"Love Me Insane"

"Warrior"