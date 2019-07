Avril Lavigne estrena videoclip de ´I Fell In Love With The Devil´

Por: Redacción





La cantante Avril Lavigne regresó a YouTube con un nuevo videclip correspondiente a su nuevo sencillo ´I Fell In Love With The Devil´ (Me enamoré del diablo).

En recientes entrevistas la cantante confesó que dicho tema trata sobre una relación tóxica que tuvo hace tiempo, sin decir nombres, por lo que trató que mostrar lo que ella vivió en esa oscura etapa, pero luciendo brillante sin perder ese estilo que la caracteriza.

Mucha controversia ha causado su nuevo videoclip, principalmente por los grupos religiosos por lo símbolos que aparecen en el video.

La cantante de 34 años de edad estuvo luchando los últimos años contra la enfermedad de Lyme.

Recientemente anunció su nueva gira por Estados Unidos, después de cinco años de ausencia en los escenarios.