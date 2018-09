Avril Lavigne estrena video musical en su cumpleaños

En pleno festejo de cumpleaños, la cantante Avril Lavigne decidió estrenar su nuevo video musical correspondiente a su más reciente sencillo 'Head Above Water'.

En el video, Avril se encuentra merodeando en una playa solitaria y rocosa, en un ambiente frío y nubloso, tal y como lo había mostrado en su video lyric el pasado 19 de septiembre.

La cantante refleja en el clip su dura batalla contra enfermedad de Lyme, la cual la ausentó de la música durante cinco años cuando sus más sonadas canciones eran "Rock N Roll", "Here´s to never growing up", " Let me go" y "Hello Kitty".

La también compositora escribió en su cuenta de Instagram estar muy contenta por estrenar nuevo video musical hoy en su cumpleaños número 34.

"Desde el primer día que empecé a escribir esta canción, he sido inspirada y la recolección de elementos visuales e imaginar lo que el video musical podría parecer. Sólo capto por completo mi visión, pero llevó este video a un nivel completamente nuevo", comentó. Así como también agradeció a quienes le ayudaron a colaborar en la producción del video.

Al final del video de unos cuatro minutos de duración, la cantante hace un llamado para detectar la enfermedad que por poco acaba con su vida.

"Para encontrar recursos sobre la prevención de la enfermedad de Lyme, edúcate con los médicos en un tratamiento. Aprende mas sobre la investigación científica más reciente y únete a nuestra lucha contra el Lyme".