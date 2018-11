Aumentan reproducciones de Queen tras estreno de ´Bohemian Rhapsody´

Notimex - Tras el estreno de "Bohemian Rhapsody", las reproducciones en Spotify a nivel global del "soundtrack" de la película se dispararon, además se incrementaron los streams del catálogo de la banda británica Queen.

Durante los días 3 y 4 de noviembre, México se convirtió en el país con más reproducciones del "soundtrack" de la película, con un aumento superior al 382 por ciento. Se comparó los streams del domingo 4 de noviembre con los streams del domingo anterior.

Las reproducciones del catálogo de la banda también ascendieron un 193 en la semana previa al estreno de la película, lo que convierte al país en el segundo con más escuchas de Queen en Spotify, y la Ciudad de México es la ciudad con más escuchas, con una cifra de 891 mil 32 personas.

La producción basada en la vida de Freddie Mercury, es una película biográfica sobre el cantante y el grupo de rock Queen, conformado también por Brian, Roger y Jon, en la que se muestra el camino de la agrupación para convertirse en un símbolo del rock clásico con temas como "Bohemian Rhapsody", "We are the champions", "We will rock you" y "I Want to break free".

A pocos días de su estreno en salas, las reproducciones del "soundtrack" original de la película en Spotify, se incrementó mundialmente un 322 por ciento, mientras el catálogo de música de Queen aumentó un 156 por ciento en reproducciones dentro de la plataforma, además, el éxito "Bohemian Rhapsody", nombre que lleva el filme, se elevó un 137 por ciento, de acuerdo a un comunicado.

Spotify lanzó una convocatoria para los fans de la banda, quienes podrán participar para ganar una tornamesa y disfrutar lo mejor de Queen. Las instrucciones se encuentran en el Twtter oficial de la plataforma.