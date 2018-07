Así se vivió el segundo concierto de "La Academia"

Este segundo concierto de La Academia tuvo como expulsada a Monserrat Torales, quien durante la semana había hecho un llamado para sacar a Horacio Villalobos del reality

Espectáculos - 23/07/2018 10:46 a.m.

ADN 40 - En el segundo concierto de La Academia, Monserrat Torales se convirtió en la primera expulsada y aunque toda la semana realizó un llamado para sacar a Horacio Villalobos como juez; es finalmente el público quien decide quién se queda y quién se va de esta escuela de alto rendimiento

"Vi cómo convocaste en un ejercicio de democracia, a una votación para sacarme. ¿Qué pretendías? Las cosas no funcionan así. Un artista debe estar hecho para aguantar las críticas y cuando algo no le guste, no le vas a pedir que se vaya de la sala", expresó Villalobos, cuando la joven realizó su interpretación.

Ésta le respondió que ella estaba ahí para crecer y que no le gustaba la manera en que él lanzaba sus críticas, por lo que Horacio respondió, "la diferencia entre tú y yo es que a mí me contrataron y tú hiciste casting".

En el segundo concierto Mon interpretó ´Besos de Ceniza´ pero no convenció ni a la exTimbiriche Edith Márquez , "no fue como estamos acostumbrados a escucharlo con Timbiriche".

Monserrat obtuvo solo el 2.2% de la votación por lo que quedó fuera de La Academia.