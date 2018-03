Así reaccionaron Beyoncé y Jay Z a oferta de su hija en subasta

Todos quisieran estar en el lugar de Blue Ivy, quien acompañó a sus padres Beyoncé y Jay Z a una subasta benéfica realizada este fin de semana.

La niña de 6 años llegó con un llamativo vestido dorado que combinaba perfecto con el de su famosa mamá, pero eso no fue todo ya que tuvo oportunidad de participar en la subasta.

Intentando llevar a casa una pintura en acrílico de Sidney Poiter, Blue ofertó 17 mil dólares, después elevó su apuesta a 19 mil ante el gesto incrédulo de su padre.

Con humor, Jay Z intentó contener a la menor de seguir ofertando mientras Beyoncé reía a un lado de ellos, su reacción ya se ha viralizado en redes sociales.

Desafortunadamente, otra persona ofertó 20 mil por lo que fue el ganador. Sin embargo, Blue no se fue con las manos vacías, se llevó una pieza hecha de libros de leyes y medicina por 10 mil dólares.

No es la primera vez que el comportamiento de la hija mayor de los Carter da de qué hablar, pues en la pasada entrega de los Grammy un video de ella regañando a sus padres hizo reír a más de uno.

Blue Ivy out here bidding $19,000 for art. *cries in poorness* pic.twitter.com/SBoYL57Upq

Blue Ivy said let me spend some of those joint tour coins yall just gave me ???????? pic.twitter.com/pg7okUkZbv