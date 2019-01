Así reaccionan los hijos de Aracely Arámbula tras sus sexys fotos

Por: Redacción





Aracely Arámbula es considerada una de las más guapas de México y lo confirma cada que puede publicando susque dejan a sus fans boquiabiertos.

¿Pero sus hijos lo aprueban?... Pues durante una entrevista que dio para Reforma, la actriz confesó que a los pequeños Miguel y Daniel [frutos de su matrimonio con Luis Miguel] no se molesta para nada las instantáneas que publica en redes sociales.

"No, para nada.... No son celosos", declaró.

Asimismo, agradeció a sus fans al sorprenderle que lo que más recibe son halagos en cada ´post´ y no tanto comentarios negativos.

"Me encantan y los agradezco mucho. Uno debe de sentirse bien. La verdad son piropos muy lindos, la mayoría de la gente siempre me pone cosas hermosas. Recibo muy pocas críticas y eso también es muy lindo. Entiendo que siempre tiene que haber alguien a quien critiquen. Hay gente que no les gusta, pero a mí me encanta", sentenció.