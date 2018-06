Así reacciona Paris Jackson tras vandalismo en estrella de su padre

Redacción - La estrella de Michael Jackson sufrió vandalismo tras ser grafittiada en el paseo de la fama de Hollywood.

Por lo que un amigo a través de Twitter hizo llegar la situación a Paris Jackson, hija del famoso cantante.

"Estaba en el departamento de un amigo que vive básicamente al lado y otro amigo mío dijo que vio esto anoche, afortunadamente había un Walgreens a media cuadra. Aparentemente no es su verdadera estrella, pero bueno, ese sigue siendo su nombre", manifestó Paris.

Sin embargo la también modelo acudió al lugar para rápidamente limpiar el nombre de su padre externando su molestia ante el lamentable hecho.

Por su parte, la activista respondió a otro usuario diciendo que no cree que haya sido intencional.

"No creo que haya sido intencionalmente dirigido contra él. Creo que probablemente solo fueron algunos jóvenes. Pero para mí, un nombre es un nombre, y no podría simplemente haberlo escuchado y no ir a verlo por mí misma", respondió.