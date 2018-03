Así fue el encuentro de Guillermo del Toro y Eugenio Derbez

Guillermo del Toro fue el gran ganador de la noche en los Oscar y los mexicanos no podrían estar más felices por él, en especial quienes tuvieron oportunidad de estar presentes en la ceremonia.

Eugenio Derbez, quien estuvo como presentador, no dejo pasar la oportunidad de felicitar al director con un abrazo que ha emocionado a sus seguidores en redes sociales.

En Instagram, Derbez compartió el video del momento en que se encontró con Del Toro, "¿Me vas a llevar mariachi o qué?", cuestiona el ganador del Oscar antes de darse un gran abrazo con el actor y planear el festejo.

Cabe recordar que después de anunciarse como presentador de la premiación, Eugenio bromeó con los mexicanos invitados sobre quién llevaría el mariachi.

Con mucho orgullo les comparto que presentaré una nominación en la 90a entrega del Oscar.

PD: @RealGDT , @lafourcade , @GaelGarciaB , @eizamusica ¿Quién lleva el maricachi? / I proudly share with you that I will be presenting at the 90th Academy Awards. #MexicoEnElOscar https://t.co/MDU338pXo2