Así fue cuando Freddie Mercury visitó Monterrey en 1981

Queen se presentó en Monterrey un 9 de octubre de 1981 en el Estadio Universitario

Hace casi 37 años quey 'Queen' invadieron, y fue la única ocasión en la que el cantante pisó suelo nacional, evento en el que hubo disturbios, fans heridos, abucheos al cantante; concierto que también sirvió como piloto para futuros eventos debido a una mala organización en la venta de boletos, pues el país no estaba acostumbrado a ser sede de presentaciones masivas y legendarias.

El Estadio Universitario se convirtió en uno de los dos recintos en los que 'Queen' presentó su gira "Glottons For Pinushment Tour" en América Latina, junto con el Estadio Olímpico Ignacio Zaragoza en Puebla. Así es, ni siquiera la Ciudad de México tuvo un concierto de la legendaria banda.

Los conciertos... un total desastre, pero inolvidables.

Como era la primera vez que una banda de esa magnitud visitaba el país, todo se volvió un caos, los organizadores del evento enfrentaron "su peor pesadilla", pues hubo muchos errores en los boletos, en las horas de entrada, la numeración de asistentes, instalaciones, entre otros detalles; pero a pesar de todo, se convirtió en uno de los conciertos que pasaron a la historia en México, no como la primera vez que Mercury estuvo en la ciudad, sino como la única vez que la visitó, entes de su muerte en 1991.

En Monterrey, Queen sólo se presentó un día, el 9 de octubre. También se iba a presentar el día 10, pero canceló por razones desconocidas. Mientras que en Puebla, fueron dos fechas, 17 y 18 del mismo mes.

El Estadio Universitario, fue el primero en escuchar los acordes de la legendaria banda, con un repertorio de 26 temas que iniciaron con "We Will Rock You".

El show duró más de hora y media; y hubo un momento en donde una de las rampas se derrumbó por el sobrepeso, y algunos fans resultaron heridos, afortunadamente ninguno de gravedad.

Algo curioso que pasó también Monterrey previo al concierto, fue que un fan tenía un gran parecido al cantante que se hizo pasar por él, burlando la seguridad del hotel donde se hospedó Freddie. Cuando fue descubierto por los guardaespaldas e intentaron sacarlo, el vocalista llegó a su habitación, lo vio y se echó a reír. Al fanático sólo le costó un par de boletos para el show de esa noche y una prenda original de cantante.

Una anécdota en Puebla, fue que el cantante mientras cantaba "Bohemian Rhapsody" se puso un sobrero charro, pero los fans se sintieron ofendidos y comenzó una rechifla, varias decenas de zapatos volaron hacia el escenario y botellas con orines, gesto que Freddie no aguantó.

"Muchas gracias Puebla, gracias por los zapatos", dijo al finalizar.

También se tenían marcadas otras fechas en Guadalajara y la Ciudad de México, pero en esos momentos los estados pasaban por un momento de inseguridad y corrupción, motivo por el que el cantante decidió cancelarlas, aunque por algunos medios se dijo que fue por los disturbios en Puebla, que Queen jamás se volvería a presentar en el país.

Este viernes 2 de noviembre se estrena a nivel mundial la cinta Bohemian Rhapsody, la cual presenta el recorrido de Mercury por Queen, así como su ascenso a la fama. ¿Estos momentos que marcaron al cantante en México serán contados en su historia que llegará a la pantalla grande?