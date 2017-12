Redacción - El actor australiano Hugh Jackman celebró este fin de año en compañía de su esposa Deborra-Lee Furness, deseando a todos sus admiradores un feliz año nuevo con una vista increíble desde Ópera de Sídney.

Happy new year’s eve to you and yours! #2018 #SydneyNYE #Worldwide @cityofsydney pic.twitter.com/W4AxptRurk