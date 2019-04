Así celebra Disney el 'Día Internacional de la Tierra'

Por: Redacción





En el marco del Día Internacional de la Tierra, que se celebra el 22 de abril, Disney anuncia a las organizaciones sin fines de lucro beneficiadas con becas para el desarrollo de su trabajo, que fueron otorgadas por el Fondo para la Conservación de Disney (Disney Conservation Fund).

Las instituciones GreaterGood por su proyecto "Project Wildcat" en Granados, Sonora, y The Manta Trust (Action for Mantas) por "Manta Conservation and Capacity Building" en Yelapa, Jalisco, fueron las seleccionadas a nivel local. Para conmemorar la fecha, se ofrecerá una programación especial en sus señales de TV y radio.

Desde sus inicios en 1995, el Fondo para la Conservación de Disney trabaja en más de 115 países junto con ONG locales para proteger el planeta y contribuir al desarrollo de los valores de la conservación de la naturaleza en los niños. Este fondo, dedicado a apoyar la protección de los hábitats; el estudio de la vida silvestre; y el desarrollo de programas comunitarios de conservación y educación en ecosistemas críticos, ya ha colaborado con más de dos mil proyectos, más de 600 organizaciones y premiado a 150 héroes en 47 países de todo el mundo.

"En estos casi 25 años de existencia, el Fondo para la Conservación de Disney ha sido un aliado de las organizaciones que dedican su tiempo y energía a conservar el ambiente, a proteger a la vida silvestre y a garantizar el bienestar de las próximas generaciones. Este apoyo es clave para llevar adelante nuestro compromiso de inspirar a niñas, niños y familias de todo el mundo a conectarse con la naturaleza y a ayudar a conservar las especies en peligro y los recursos naturales", indicó Belén Urbaneja, Directora de Ciudadanía Corporativa y Gestión de Marca en The Walt Disney Company Latin América.

Este año, ha otorgado becas a los siguientes proyectos de México:

Project Wildcat de GreaterGood

Este proyecto permite que los jaguares se desplacen con libertad, al tiempo que implementa programas de educación ambiental en las escuelas establecidas dentro del hábitat de los jaguares para crear conciencia sobre la biodiversidad, la protección de los depredadores y la conexión con la naturaleza. Además, introduce en las comunidades prácticas de cría de ganado eficientes y alienta a los ganaderos a firmar acuerdos de compromiso para que no dañen a los jaguares u otros grandes felinos en represalia por conflictos con el ganado.

Manta Conservation and Capacity Building de The Manta Trust

Trabaja directamente con las comunidades y sus administradores en el Océano Pacífico de México para proteger a la población local de mantarraya oceánica, a través de la reducción de los impactos en los ecosistemas marinos y el desarrollo de prácticas de pesca sostenibles. A su vez, desarrolla la capacidad local de investigación y conservación para mejorar la comprensión y el manejo de la pesca artesanal y sus efectos sobre los tiburones y las rayas en esta región.

Asimismo, en América Latina también fueron seleccionadas las siguientes iniciativas:

"Department of Biological Sciences" de The Purple Martin Conservation Association (Brazil).

"Anteaters & Highways" de Zoo Conservation Outreach Group (Brazil).

"Community-Based River Turtle Conservation Program" de Turtle Survival Alliance Foundation (Colombia).

"Conservation of Eastern Pacific Leatherback Turtles" de Leatherback Trust (Costa Rica).

"Latin America Conservation Capacity Building" de Sea Turtle Conservancy (Costa Rica).

"Penguins, People, and the Planet" de Global Penguin Society (Argentina).

"Franciscana Interactions with Argentinean Fisheries" de Chicago Zoological Society (Argentina).

"Héroe de la Conservación –de forma póstuma-: Pablo Bordino", nominado por Chicago Zoological Society (Argentina)

"Smorgasbords in the Agroforestry Canopy" de Smithsonian National Zoological Park (Perú).

"Conserving the Pygmy Sloth" de Zoological Society of London (ZSL America) (Panamá)

Por otra parte, también fue galardonado Héroe de la Conservación Heracleo "Laqui" Duarte López, por su dedicación a la conservación de los jaguares y sus hábitats en su comunidad.

Laqui, como se le conoce localmente, creció visitando la Reserva de Jaguar del Norte, una reserva de 55,000 acres en México, hogar de la población reproductora de jaguares más septentrional del mundo. Laqui se unió al Proyecto de Jaguar del Norte por su profundo conocimiento de la comunidad local y del paisaje, lo convirtieron en la persona perfecta para formar parte del proyecto y trabajar en la reserva.

Laqui administra la colocación y el mantenimiento de cámaras utilizadas para monitorear las poblaciones de jaguares, patrulla la reserva para disuadir a los cazadores furtivos, apoya a pasantes e investigadores visitantes, mantiene los caminos, repara las cercas y ayuda en el control de las especies invasoras. También es un actor fundamental en la expansión de las áreas protegidas alrededor de la reserva al generar confianza y fomentar los acuerdos de conservación con los ganaderos y vaqueros locales.

El Fondo para la Conservación de Disney lleva entregados a nivel mundial más de USD 75 millones para organizaciones sin fines de lucro que trabajan de la mano con las comunidades para salvar la vida silvestre, inspirar acciones y proteger el planeta. En América Latina lleva donados más de USD 15 millones. Para una lista completa de los beneficiarios de las becas anuales 2018-2020 del Fondo para la Conservación de Disney, visite www.compromisodisney.com.

El Día de la Tierra, por TV y Radio

Disney conmemora la fecha, con una programación especial en sus señales de TV y Radio. En Disney Channel, se celebra el Día de la Tierra con el estreno de "Creciendo libres", a las 12hs. El film muestra el ciclo de vida de cinco animales bebés, de los rincones más salvajes del planeta, quienes crecen aprendiendo a sobrevivir en la naturaleza. Las historias reflejan cómo el instinto, las lecciones de los padres y un poco de prueba y error, forman parte del destino de estos pequeños. Por su parte, Disney Junior tiene una programación temática durante todo el día: desde las 11:00hs. emitirá una maratón del clásico EL REY LEÓN y a las 20:00hs. de MOANA, UN MAR DE AVENTURAS. Además, Disney XD estrena a las 8:00hs. y a las 15:00hs. NACIDOS EN CHINA, una película de Disneynature que cuenta la historia de tres familias de animales y transporta al público a algunos de los entornos más extremos de la Tierra para vivir algunos de los momentos más íntimos que se hayan capturado en un film de la naturaleza.

Asimismo, Radio Disney México, realizará diferentes menciones con el objetivo de brindar información acerca de nuestro planeta y concientizar a la audiencia sobre la importancia de su cuidado. Ambas iniciativas se llevarán a cabo tanto en México como en el resto de los países de la región donde Radio Disney está presente (Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Argentina, Panamá, Paraguay, Perú, Rep. Dominicana y Uruguay), trabajando en cada territorio con una fundación local.

Por su parte National Geographic presentará programación temática durante todo el día que incluirá la emisión a las 13:40 hs de MANGLARES DEL MUNDO MAYA con la narración de la actriz mexicana Sasha Sökol, un viaje al interior de un paraíso natural desconocido: desde el refugio de los alevines y las crías de grandes peces, crustáceos, delfines y manatíes hasta cocodrilos y toda suerte de aves marinas. A partir de las 14.35 hs. llegarán tres episodios consecutivos de MÉXICO INDOMABLE para revelar la increíble variedad de criaturas que aloja este país fascinante y diverso. Desde sus costas radiantes hasta sus húmedas selvas y la aridez cruenta del desierto, los animales de México están en una lucha continua de supervivencia.

A las 20.00 hs. National Geographic estrenará los dos últimos episodios de PLANETA HOSTIL con las historias de supervivencia más extraordinarias, casi sobrenaturales, del reino animal y su adaptación a los ambientes más extremos y brutales del mundo. Una serie épica de historia natural que cuenta con la producción ejecutiva del ganador del Premio de la Academia, el director de fotografía mexicano Guillermo Navarro ("El laberinto del Fauno").