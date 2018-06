Asegura Luisito Rey en un audio no arrepentirse de nada

Tal parece que después que Luis Miguel decidiera exponer su vida en una bioserie, las sorpresas para sus fans, nunca terminan.

Ahora la periodista Claudia de Icaza, comparte un audio inédito de Luis Rey, en donde éste revela qué pensaba antes de morir y en donde anexa una canción que afirma "no se arrepiente de nada".

Icaza afirmó que el motivo de revelar dicho audio es porque ahora todo lo relacionado con Luis Miguel está de moda y porque es momento de hacer conocer lo último que pensaba Luis Rey antes de morir; material que además ha guardado por ella durante casi 20 años.

La periodista explica en un video compartido en YouTube en su canal, que ella buscó primero a Luis Miguel para hacerle llegar el audio, pero que el hermano del cantante Alejandro Basteri, le respondió que deseaban estar seguros de que realmente fuera su padre.

Claudia, explicó que quería que el material llegara a manos directamente del cantante, sin pedir nada a cambio, e informó que el audio provino luego de una entrevista que le realizó a la última pareja de Luisito Rey, Yolanda Mingo Gallego, quien le regaló el CD. Sin embargo "El Sol" jamás lo quiso escuchar.

"Llega un momento en que las cosas se tienen que usar, y pues, se me ocurre, que ahora que está la serie, que ahora el gran villano es Luis Rey, dar a conocer exactamente lo que Luis Rey intentó hacer dos meses antes de morir", comentó la comunicadora.

"Quiero que tengan paciencia para que escuchen todo lo que él platica, hasta el momento que él dice ' como las tres carabelas que salieron para América, así soñaba regresar a América", indicó.

En una parte del audio que grabó Luis Rey dos meses antes de morir, dice: "No hay nada en el mundo más hermoso que cuando se tiene fe, no hay nada que pueda hundir el barco ni la mayor tempestad, la música, hermoso ... de dos segundos, que puede hacer, lo más bonito que se puede lograr, librar por fuera y por dentro, cada uno en lo que puede dar. La rosa de los vientos, nos sobra, no la vamos a necesitar, tenemos algo en nuestras manos, la credibilidad, este barco no se puede hundir, está lleno de amor, la música es lo más hermoso que creó la humanidad, estos cuatro marineros vamos a cruzar el atlántico, a hacer algo, que posiblemente hace quinientos años hizo algo similar, sin luces, por eso se confundieron los marineros, pero llegaron a puerto".