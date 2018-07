Asaltan a Werevertumorro en Rusia

Con un nudo en la garganta, Gabriel Montiel, mejor conocido como Werevertumorro, narró el desagradable suceso que pasó durante su estancia en Rusia el pasado 2 de julio.

El youtuber mexicano se encuentra en el país sede de la Copa del Mundo, recolectando material digital para sus canales, después de haber apoyado a la Selección Mexicana.

En un video que subió a su cuenta de YouTube, el mexicano narró el asalto que vivió a plena luz del día en Samara, Rusia, cuando un grupo de delincuentes lo rodearon para despojarlo de sus pertenencias.

"Me dijeron cosas que no entendí, obviamente, y me sacaron el celular. Afortunadamente, un w... medio se orilló y estos w... como que se dieron cuenta que había más personas y se fueron", expresó.

Agregó que ha vivido en ciudades peligrosas de México como Juárez, Culiacán y la capital en las que nunca le pasó algo similar a lo que vivió al otro lado del mundo.

Aclaró que no quiso levantar cargos, que lo tomó como una experiencia y lección de vida.

"Porque nunca me había pasado ni en mi país y me tuvo que tocar en Samara (Rusia), pero ni hablar, lo bueno es que tenemos salud".