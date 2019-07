Arod le regala espectacular Porsche personalizado a JLo

Por: Redacción





Jennifer López compartió en redes sociales el momento cuando su prometido Alex Rodríguez la sorprende con un espectacular regalo por su cumpleaños número 50.

En su canal de Youtube, JLo compartió un video en dónde Arod le venda los ojos para darle el regalo sorpresa y también compartió como se divirtió el día de su cumpleaños.

Tras llevarla de la cocina hasta el jardín de la casa con los ojos vendados, JLo finalmente se retiró la venda de los ojos y descubrió un Porsche 911 en color rojo y personalizado con sus iniciales y no tardó en abordarlo visiblemente emocionada.

Pero, hay un detalle curioso, JLo dijo, "Oh dios mío, ¿voy a tener que volver a conducir? Nunca he manejado un carro así. ¡Es que nunca he tenido uno así!", exclamó.

La cantante vio el extravagante regalo como una forma de independencia por lo que agradeció a su pareja Arod.

"Me has devuelto mi independencia, cariño. No me esperaba nada parecido, de verdad. Pensaba que con la fiesta ya era más que suficiente", exclamó Jennifer López.