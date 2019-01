Ariana se tatúa mal una palabra y lo justifica

Por: Redacción





La idea era que la obra estuviera en japonés escrito en caracteres kanjis, sin embargo, al presumirlo en redes sociales los fans que dominan el idioma rápidamente comenzaron a cuestionarla por la expresión que se había grabado en la piel, ya que se traduce como ´shichirin´, significando un asador portátil.

Ante los diversos mensajes, la estadounidense decidió aclarar la situación mediante un tweet que momentos después eliminó por razones desconocidas.

Grande declaró que en realidad ella fue la culpable de ese ´error´, pues no soportó el dolor obligándola a dejar el tatuaje incompleto.

"Efectivamente, decidí eliminar 'つの指' que debería ir justo en medio. Dolía mucho y aun así sigue quedando muy bien. No habría soportado que me tatuaran ni un símbolo más. Pero también es cierto que la piel de esta zona [del cuerpo] se renueva constantemente y no durará para siempre, así que si extraño [ese último carácter para completar la expresión] podré hacer el proceso completo la próxima vez", escribió.

"Además, soy una gran fan de los asadores en miniatura", ha concluido, finalizó.