Ariana Grande y Pete Davidson ¡sí están comprometidos!

AP - Es verdad, dice Pete Davidson: él y Ariana Grande están comprometidos.

El comediante, miembro del elenco de "Saturday Night Live", confirmó su rumorado compromiso a Jimmy Fallon en el programa "The Tonight Show" de NBC.

Fallon puso a Davidson en apuros el miércoles al decirle que no tenía que haberse comprometido con la estrella pop para aparecer en el talk show.

Davidson respondió: "Pero lo hice, sin embargo".

Cuando Fallon lo felicitó y le estrechó la mano, Davidson dijo que se sentía como si hubiera ganado un concurso.

Ha recibido saludos de aprobación en la calle de otros hombres, dijo, y uno incluso le dijo "Guao, hombre, tú me das esperanza".

Robert Pattinson también estuvo en el programa y sonrió mientras el anfitrión y Davidson charlaban.

Según reportes, Grande y Davidson comenzaron a salir en mayo luego que Grande terminó su relación con Mac Miller. Davidson y su novia Cazzie David también se separaron por la misma época.

NBC publicó un clip del intercambio entre Davidson y Fallon previo a la transmisión de "Tonight Show".

Tonight Pete Davidson confirms his engagement to Ariana Grande. Here's a sneak peek. Tune in to #FallonTonight for the full interview. pic.twitter.com/NjxmZ2njgR