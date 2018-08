Ariana Grande llora al recordar atentado de Manchester

ADN40 - La cantante de 25 años reconoció que la tragedia del pasado 22 de mayo en donde murieron 22 personas, le ha afectado de forma permanente y que siente miedo cuando tiene que viajar.

El yihadista Salman Abedi se hizo estallar a la salida de su concierto en la ciudad de Manchester, causando víctimas mortales y centenares de heridos.

Grande es una de lasestrellas pop más reconocidas en la actualidad, el pasado 17 de agosto estrenó Sweetener, su cuarto álbum de estudio, con el cual regresa a la industria musical tras el atentado terrorista.

Uno de los temas del nuevo disco, inspirado en la tragedia y titulado Get Well Soon (Recupérate pronto), fue el motivo de que la cantante no pudiera contener las lágrimas durante una entrevista concedida este pasado viernes.

"Obviamente si lo ves en las noticias no te afecta de la misma manera. Te sientes mal, tuiteas algo, subes una foto, envías tus condolencias, dices algo y pasas página. Pero luego llega la Navidad y piensas sobre ello. Es como... joder, lo siento tanto. A la gente esto le afecta permanentemente, te cambia la vida" dijo la exestrella de Disney.

La cantante originaria de Boca Ratón, Florida, declaró que lo sucedidohabía cambiado su vida, pero que intentaba no rendirse ante el miedo. "No quieres tener miedo porque, por supuesto, es lo que buscan, si se lo das entonces han ganado".