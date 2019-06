Aprovechó su parecido con Messi para acostarse con 23 mujeres

Por: Redacción





Algunos medios han difundido que un hombre originario de Irán, se ha aprovechado de su gran parecido con el jugador del FC Barcelona, Lionel Messi, pero no solo para causar furor entre los fans que le piden una selfie, sino también para tener relaciones sexuales con muchas mujeres, por lo que fue denunciado.

Se trata de Reza Parastesh, quien desde hace unos años se había hecho viral en las redes sociales después de publicar una fotografía de él con la camiseta del Barcelona, algo que sorprendió a muchas personas por el gran parecido con el futbolista.

Al parecer se aprovecho de esa "cualidad" para conseguir favores sexuales y vivir la fama de Messi.

De acuerdo con un diario español, el hombre se mantuvo en forma y conservó el look de Messi para hacerse pasar por él ante mujeres y así tener relaciones sexuales con ellas. Se estima que al menos con 23 mujeres.

Ante estas acusaciones el "doble" confesó que tanto para él y su familia ha sido difícil lidiar con falsos señalamientos.

"Por favor no jueguen con la reputación y credibilidad de la gente. Todos somos conscientes del hecho de que si le pasara algo a alguien, habría algunas quejas y llevaría a mi enjuiciamiento. Eso sería un desastre y una calamidad de proporciones internacionales. Si esta noticia fuera cierta, estaría en la cárcel ahora mismo. No lo creas, no es verdad. Voy a hacer todo lo posible para combatir esto legalmente y asegurarme de que mi nombre quede limpio", comentó para Oma Sport.

Reza Parastesh