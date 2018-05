Aoki le dice "bend the knee" a la madre de los dragones

Redacción - Durante una entrevista para el programa Talk Stop, el DJ y productor musical Steve Aoki fue cuestionado si alguna vez a vivido un "starstruck (impacto)" ante alguna celebridad.

A lo que respondió que justamente ese día había sido sorprendido mientras se dirigía al programa y vio una puerta en la que decía "Reservado para Emilia Clarke", actriz que interpreta a Daenerys Targaryen en Game of Thrones.

Por lo que confesó que tuvo que hacerle una peculiar petición:

"¿Puedo arrodillarme ante ti?" explicó Aoki entre risas.

"Ella dijo 'nunca nadie me había pedido esto', y yo solo conteste ¿nadie te ha pedido eso?, eres la madre de los dragones el mundo debe arrodillarse ante ti" añadió.

"Como no había utilería ella agarró un plátano y yo solo acepte todo, acepto todo madre de los dragones" finalizó.

What would you do if you met the mother of dragons?? We bend the knee to @steveaoki for doing it right 😂 @emiliaclarke #GOT #bendtheknee pic.twitter.com/VoZMNfT5mN