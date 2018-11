Anuncia Netflix live-action de Cowboy Bebop

Por: Artorias



Tras el anuncio de la llegada de Los Caballeros del Zodiaco, Neo Genesis Evangelion y Ultraman a Netflix, la plataforma de streaming no para con anunciar nuevos animes a su programación, en esta ocasión dio a conocer que se encuentra produciendo un live-action de Cowboy Bebop.

Este anuncio fue compartido en la página de Facebook Netflix Pawā y estuvo acompañado de un video con una cuenta regresiva.

Según información que se dio en Twitter, la nueva versión contará con la ayuda de Shinichito Watanabe, autor original de la obra, además el primer episodio será escrito por Christ Yost, conocido por su trabajo en Thor: Ragnarok.

Cowboy Bebop fue un anime que vio la luz en abril de 1999 y contó con 26 episodios, esta serie sigue las aventuras de un grupo de cazarrecompensas, quienes viajan por el espacio a bordo de su nave llamada Bebop en busca de criminales.

Hasta el momento se desconoce la fecha de estreno.

Guess it´s time to announce that Cowboy Bebop, the live-action series, is heading to @Netflix. pic.twitter.com/bKe0d8EKoH